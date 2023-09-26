وصول جثمان المخرج أحمد النحاس مسجد الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وصل منذ قليل جثمان المخرج أحمد النحاس، لمسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، لتقام صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة الظهر.

وتوفي المخرج أحمد النحاس أمس الاثنين عن عمر يناهز 73 عامًا.

أحمد النحاس هو مخرج وكاتب سيناريو مصري ولد عام 1950 وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1977.

بدأ كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975 منهم المخرج كمال الشيخ، أحمد فؤاد، ومحمد راضي.

أخرج "النحاس" أول فيلم روائي طويل عام 1984 بعنوان "الطائرة المفقودة" مرورًا بالعديد من الأعمال السينمائية أبرزها "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق".

ليقرر بعدها "النحاس" التفرغ لإخراج الأعمال التليفزيونية منتصف فترة التسعينات أبرزها مسلسل "الوتد"، "سلمى يا سلامة"، "حكايات المدندش"، و"الخفافيش".