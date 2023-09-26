"أنا ست محترمة".. أول تعليق لـ لقاء سويدان على اتهامها بصفع الفنان ميدو عادل بالقلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على توضيح موقفها، بعد أثارتها الجدل بعد وقوع مشادة، بينها وبين الفنان محمد عادل "ميدو"، الذي يشاركها بطولة مسرحية "سيد درويش"، في أخر ليلة عرض على المسرح، واتهامها بصفع زميلها بالقلم على وجهه.

ونشرت لقاء، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في أول تعليق منها لتوضح سبب عدم ردها على الانتقادات الموجه لها وقالت: "صباح الخير يارب تكونو بخير، أنا برضو مش عايزة أطلع أرد رغم إني بتهاجم في برامج والمهاجمة دي ليه، لأن بيتصلوا بيا في التليفون وبيقولي أعملي مداخلة معانا عشان تردي، هل أنا المفروض أجي برنامج وأنا عارفة أن فيه هجوم ولو فيه مشكله المشكله هتكبر وأنا أشتم حتى لو فيه خلاف بيني وبين زميلي أنا مش هطلع أشتم فيه دي مش أخلاقي".

وتابعت: "في برنامج هيجرني لخلاف أكبر من الخلاف الموجود وأرفض فا اتشتم، مفيش مشكلة ياما نجوم أكبر مني وأهم مني اتشتمو واتظلمو أنا معنديش مشكلة".

وأضافت: "أنا مش هقول إيه بلظبط اللي حصل لأنه قدام جهات تحقيق كبيرة، والموضوع مش من أول أمبارح الموضوع من 26/8 وأنا مقدمة مذكرة وأنا ست متربية في المسرح من وأنا صغيرة أنا اشتغلت مع سعاد حسني وأحمد زكي، دلوقتي أنا عندي 49 سنة وأنا مش مضايقة من سني أنا بحمد ربنا علي شكلي المناسب لسني".

واستكملت: "فـ بالنسبة للناس اللي بتشتم فيا شكرا جدا ع الحسنات اللي ببلاش دي، معنديش كلام تاني أقولو، في جهات تحقيق بتحقق و في كاميرات وفي ناس شاهدة وأصلا المشكلة على طريقة الشغل وأسلوب الشغل، أنا ست محترمة بحترم نفسي وبحترم كرامتي، كرامتي عندي أهم حاجه وأنا أتربيت في بيت الصغير بيحترم الكبير عمري م تخطيت حدودي ولا أهنت حد في حياتي".

مسرحية سيد درويش، بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر، محمد الشربيني، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب، من إنتاج فرقة أنغام الشباب.