وفاة شقيق الفنانة كريمان بعد أيام من رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

توفى صباح اليوم محمد سليم شقيق الفنانة كريمان، بعد أسبوعين من وفاتها.

وأعلن شيرين مهدي، نجل الفنانة كريمان، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "توفى إلى رحمة الله تعالى، خالي الحبيب الحاج سليم محمد سليم الأسطة، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع مصطفى محمود بالمهندسين، والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر ولا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم".

ورحلت الفنانة الكبيرة كريمان عن عالمنا عن عمر يناهز 86عاما.

وقدمت الفنانة الراحلة عددا من الأعمال الفنية أبرزها: "سكر هانم، تمر حنة، الفانوس السحري، مراتي مدير عام، بنات اليوم، لواحظ، موعد مع إبليس" وغيرها من الأعمال.