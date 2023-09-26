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وفاة شقيق الفنانة كريمان بعد أيام من رحيلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

توفى صباح اليوم محمد سليم شقيق الفنانة كريمان، بعد أسبوعين من وفاتها.

وأعلن شيرين مهدي، نجل الفنانة كريمان، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "توفى إلى رحمة الله تعالى، خالي الحبيب الحاج سليم محمد سليم الأسطة، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع مصطفى محمود بالمهندسين، والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر ولا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم".
ورحلت الفنانة الكبيرة كريمان عن عالمنا عن عمر يناهز 86عاما.
وقدمت الفنانة الراحلة عددا من الأعمال الفنية أبرزها: "سكر هانم، تمر حنة، الفانوس السحري، مراتي مدير عام، بنات اليوم، لواحظ، موعد مع إبليس" وغيرها من الأعمال.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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