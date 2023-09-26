شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن كرم محمد صبحي سفير النوايا الحسنة بالمجتمع المدني لإنقاذ العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الفنان الكبير محمد صبحي كسفير للنوايا الحسنة للمجتمع المدني لإنقاذ العشوائيات ، خلال الإعلان عن جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني التي تقيمها جمعية التطوير والتنمية، برئاسة السيد محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة الجمعية.

كانت قد بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري والترحيب بالسادة الحضور ، ثم عرض فيلم تسجيلي عن جمعية التطوير والتنمية ، وفيلم تسجيلي آخر عن الجائزة ومراحل تقييم الجمعيات الأهلية، ثم كلمة للسيد محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية ، ثم عرض فيلم عن الفنان محمد صبحي القيمة والقامة واستعرض الفيلم بعضا من أعماله وآرائه في الفن وأجزاء من مسلسله الرائد في تربية الأبناء " يوميات ونيس " وعقب التكريم قالت معالي الوزيرة أننا نتشرف بوزارة التضامن الاجتماعي بوجود الفنان محمد صبحي الذي دائما له رسالة وقضية في أعماله وله رسالة إصلاحية منذ بداياته في العمل بالفن.

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي يعرض حاليا مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" والتي تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد في جميع حفلاتها، والمسرحية بطولة وإخراج الفنان الكبير محمد صبحي بمشاركة في البطولة للفنانة الجميلة وفاء صادق وعدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.



تكريم الفنان محمد صبحي (2)



تكريم الفنان محمد صبحي (3)



تكريم الفنان محمد صبحي (1)





