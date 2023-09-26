شكرا لقرائتكم خبر عن اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر .. 20 مسرحية تناولت الحرب والاستنزاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحتفل هذه الأيام باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر العظيمة التي حقق فيها جيشنا المصري العظيم نصرا سطر في كتب التاريخ، والفن المصري دوما هو الموثق والمؤرخ لكل الأحداث الجسام ، ومازالت حرب أكتوبر لم تأخذ حقها فى الفن المصرى بشكل عام وفى المسرح بشكل خاص برغم أننا قدمنا عقب الحدث مباشرة الكثير من الاعمال المسرحية وصل عددها لحوالي 20 عملا مسرحيا .

المسرح المصرى فى مرحلة ما بعد الحرب مباشرة شهد كما من المسرحيات منها ما تصدى لقضية "الصراع العربى الصهيونى" منذ نكبة فلسطين عام 1948، كما واكب بعروضه الحروب والمعارك المهمة التى خضناها معه وبالتحديد سنوات 1956 ،1967، 1973، ولو تأملنا كل العروض المسرحية التى قدمت عن حرب أكتوبر منذ بدايتها وحتى الآن سنجد أنه وبعد انطلاق الحرب أنتج المسرح القومى هذه العروض: أقوى من الزمن: تأليف يوسف السباعى وإخراج نبيل الألفى عام 1973، وصلاح الدين: تأليف محمود شعبان وإخراج كمال حسين عام 1973، وحدث فى أكتوبر: تأليف إسماعيل العادلى وإخراج كرم مطاوع عام 1973، وحبيبتى شامينا: تأليف رشاد رشدى وإخراج سمير العصفورى عام 1973، وسقوط خط بارليف: تأليف هارون هاشم رشيد وإخراج سناء شافع عام 1974، النسر الأحمر: تأليف عبد الرحمن الشرقاوى وإخراج كرم مطاوع عام 1975، وباب الفتوح تأليف محمود دياب وإخراج سعد أردش عام 1976.

وقدم "المسرح الحديث" مسرحيات: مدد مدد شدى حيلك يا بلد: عام 1973، تأليف زكى عمر، وإخراج عبد الغفار عودة، و"رأس العش" عام 1974، تأليف سعد الدين وهبة، وإخراج سعد أردش، والعمر لحظة: عام 1974 تأليف يوسف السباعى، وإخراج أحمد عبد الحليم، والحب والحرب: عام 1974 تأليف شوقى خميس، وإخراج عبد الغفار عودة، كما شاركت فرقة "مسرح الطليعة" بتقديم ثلاثة عروض عام 1974 هى: القرار من تأليف سعيد عبد الغنى، وإخراج مجدى مجاهد، وجبل المغناطيس: تأليف سعيد عبد الغنى، وإخراج فهمى الخولى، وحراس الحياة: تأليف محمد الشناوى، وإخراج أحمد عبد الحليم، كذلك قام قطاع "الفنون الشعبية والاستعراضية" بتقديم عدة مسرحيات غنائية استعراضية من أهمها: حبيبتى يامصر: عام 1973، تأليف سعد الدين وهبة، وإخراج سعد أردش، الحرب والسلام: عام 1974، تأليف يوسف السباعي، وإخراج محمود رضا ومحمد صبحي، مصر بلدنا: عام 1978، تأليف حسام حازم، وإخراج أحمد زكى، نوار الخير: عام 1979، تأليف/ توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، وإخراج حسن عبد السلام.



مسرحيات تناولت حرب اكتوبر

مؤخرا قدم المسرح المصري عرضا بعنوان " عبور وانتصار " من إنتاج المسرح القومى للأطفال التابع للبيت الفنى للمسرح،وتأليف وإخراج محمد الخولى، وبطولة الفنان ناصر سيف، ومونيا، ومنير مكرم، وعادل الكومى، وعبدالسلام الدهشان، ومحمد دياب، وإيهاب مبروك، وعادل شعبان، ومنذ فترة قصيرة أيضا عرضت مسرحية "أمر تكليف" مأخوذة عن قصة "نقطة حدود" لعيسى الجمال، إضافة إلى سرد قصص حقيقة عن الحرب، والمسرحية من صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، وبطولة عزة لبيب، كريم الحسيني، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، ومحمد جمال، من إخراج باسم قناوى.

وكشف الدكتور عمرو دوارة الناقد والمؤرخ والمخرج المسرحى أن مسرحنا المصرى ظل عبر مسيرته الفنية كعادته لسنوات طويلة مواكبا لجميع الأحداث السياسية وبالتالى فقد تصدى لقضية "الصراع العربى الصهيونى" منذ نكبة فلسطين عام 1948، كما واكب بعروضه الحروب والمعارك المهمة التى خضناها معه وبالتحديد سنوات 1956 ،1967، 1973 ولكننا مازلنا نحتاج الكثير من الاعمال عن نصر اكتوبر والمسرح .