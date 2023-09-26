شريف منير يحذف منشور إعلان طلاقه لزوجته

أعلن الفنان شريف منير، عن انفصاله رسميا عن زوجته لورا، وذلك من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" قائلاً: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا. كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير".

هل تراجع شريف منير عن قرار انفصاله؟

ولم تمر سوى دقائق ليفاجئ شريف منير محبيه ومتابعيه بحذف المنشور الذي أعلن من خلاله عن طلاقه رسمياً من زوجته ، الأمر الذي فتح معه باب التخمينات حول ما إذا قد تراجع منير عن قرار الطلاق ليعود مرة أخرى لـ زوجته.

"يوم 13" آخر أعمال شريف منير في السينما

وكانت آخر أعمال شريف منير السينمائية فيلم "يوم 13" الذي عُرض خلال الفترة الماضية في دور السينما، والذي شارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، أروى جودة، محمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ودارت أحداث العمل في إطار من الرعب، حيث يعود "عز الدين" أحمد داود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثاً عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

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