فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفني بالناي السحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تفتتح فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين موسمها الفني الجديد 2023 - 2024 بالعرض العالمي الناي السحري للموسيقار النمساوي موتسارت من إخراج هشام الطلى.

ويشارك في العرض كل من أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا، الى جانب عدد من أعضاء فرقة الرقص المسرحي الحديث ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والانجليزية تعرض على شاشات المسرح الجانبية وذلك لمدة 4 ليالي تبدأ في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 28، 29 سبتمبر، الاحد والاثنين 1، 2 أكتوبر على المسرح الكبير.

تدور أحداث الأوبرا في مصر القديمة وتحكي عن الأمير الوسيم تامينو الذي يسقط مغشياً عليه أثناء محاولة الهرب من ثعبان عملاق فتنقذه ثلاث من وصيفات ملكة الليل ويقدمن له قلادة بها صورة بامينيا ابنة ملكة الليل فيفتنه جمالها ويقع في حبها، لكن يفاجأ بأنها أسيرة لدى رجل شرير يدعى ساراسترو فيتعهد بتحريرها ويخبر ملكة الليل بعزمه فتعده بتزويجه ابنتها إذا استطاع انقاذها وتعطى للأمير ناياً سحرياً وتكلف الوصيفات الثلاثة بمساعدته في مهمته وتتوالى الأحداث في إطار مشوق يرمز الى الصراع الدائم والمستمر بين قوى الخير وقوى الشر.

يؤدي الأدوار الرئيسية هشام الجندي بالتبادل مع مصطفى مدحت في دور تامينو، إلهامي أمين بالتبادل مع عزت غانم وخالد سمير فى دور باباجينو، نادر ناجي بالتبادل مع أسامة جمال في دور الراوي، رشا طلعت بالتبادل مع أميرة رضا وريتا الاشقر في دور ملكة الليل، داليا فاروق بالتبادل مع تحية شمس الدين ومنى رفلة في دور بامينا، فالنتين روكيبير بالتبادل مع أسامة جمال في دور سارسترو، قيرونيا فليب وماهيتاب نادر بالتبادل مع سلمى الجبالي في دور الجنيات الثلاثة، دينا إسكندر وجولي فيظي وليلى إبراهيم بالتبادل مع نورا الالفي و نورستا المرغني ورؤى حسام في دور الوصيفات الثلاثة، إنجي محسن وجاكلين رفيق في دور بابجينا، إبراهيم ناجي وتامر توفيق في دور مونوستاتوس، رامز لباد في دور صوت من المعبد، برهان الدين فاروق ومينا روفائيل بالتبادل مع أحمد الشيمي وخالد سمير في دور مدرعان، رضا الوكيل في دور الكاهن الاول، أسامة علي في دور الكاهن الثاني .

صمم الرقصات شريف رمضان، ديكور وجرافيك محمد عبدالرازق، إضاءة رضا إبراهيم، وملابس هالة محمود.

يذكر أن أوبرا الناي السحري أخر مؤلفات موتسارت وأنتجت لأول مرة بقيادته في فيينا أواخر عام 1791 وتنتمي إلى القالب الهزلي الذي يمتزج فيه الغناء بالحوار المسرحي.