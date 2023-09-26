"محدش عرفها".. كيم كارداشيان في أحدث جلسة تصوير لإحدى مجلات الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى مجلات الموضة الشهيرة ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "كيم" بجلسة التصوير مختلفة تمامًا عما اعتاده الجمهور حيث ظهرت بشعر قصير وملابس متسخة واتسمت جلسة التصوير باللونين الأبيض والأسود.

ولاقت جلسة التصوير إعجاب الآلاف من متابعيها إلا أن البعض منهم لم يتعرف عليها في البداية موضحين أنها قامت بتغيير جذري في هيئتها وسط اعجاب البعض وهجوم البعض الآخر.

وجاءت التعليقات كالتالي: "اللي عمل فيكي كده بيكرهك، ده مش استايلك خالص، شكلك غريب، أول مرة شكلك يبقى حلو، واو، أحلى جلسة تصوير لها".

وحرصت كيم كارداشيان مؤخراً الترحيب بنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد إعلان انتقاله مؤخراً بفريق "إنتر ميامي" الأمريكي، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال تواجدها باستاد المباراة كما ظهر معها بالاستاد عدد من النجوم منهم نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس.