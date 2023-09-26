الدنمارك تختار "أرض الميعاد" ليمثلها في ترشيحات أوسكار 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وقع اختيار الدنمارك على فيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Promised Land" ليمثلها في ترشيحات أوسكار 2024 بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".

وعرض الفيلم لأول مرة بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة ونال الفيلم إشادة كبيرة من قبل النقاد والجماهير الحاضرة ونافس على جائزة "الأسد الذهبي" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأشار موقع "Variety" في تقريره عن الفيلم كونه أحد أهم الأعمال السينمائية التي عرضت بمهرجان فينيسيا هذا العام وكونه المرشح الأقوى ضمن العديد من الأفلام الدنماركية التي عرضت خلال عام 2023.

وقال جاكوب نييندام، رئيس قسم الشؤون الدولية في المعهد الدنماركي للسينما ورئيس اللجنة الدنماركية لتقديم جوائز الأوسكار: "لقد أوضحت الأسابيع القليلة الماضية أن The Promised Land هو أقوى مرشح دنماركي للحصول على ترشيح لجائزة الأوسكار".

واستكمل: "لقد حظي الفيلم باستقبال رائع من النقاد وخبراء الجوائز في عرضه العالمي الأول في مسابقة البندقية وكذلك في تيلورايد وتورنتو."

تدور أحداث فيلم "أرض الميعاد" حول "لودفيج فون كالين" هو جندي سابق مفلس عازم على تأمين اللقب الملكي الذي حرم منه، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع النجوم على رأسهم مادس ميكلسن، أماندا كولين، جيكوب لومان، جوستاف ليند، للمخرج الدنماركي نيكولاج أرسيل.

وقامت عدد من الدول العربية مؤخرًا باختيار عدد من الأفلام لتمثيلها في ترشيحات الأوسكار لعام 2024 منهم فيلم "فوي فوي فوي" من مصر، "بنات ألفة" من تونس، "كذب أبيض" من المغرب، "جنائن معلقة" من العراق، وفيلم "المرهقون" من اليمن.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 العام المقبل بشهر مارس لعام 2024. على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.