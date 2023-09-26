هنا شيحة تشارك بافتتاح استوديوهات خشب الزيتون في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هنا شيحة عن حضورها احتفالية الذكرى العشرين للهيئة الملكية للسينما في الأردن وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "هنا" بالصور بإطلالة أنيقة وعلقت قائلة: "تشرفت بحضور الذكرى العشرين للهيئة الملكية للسينما وافتتاح استوديوهات خشب الزيتون في الأردن".

وشاركت هنا شيحة مؤخرًا بالعديد من الفعاليات والاحتفالات العالمية أبرزها مهرجان مالمو السينمائي واختيارها كعضو لجنة تحكيم المهرجان لأول مرة.

كما تضامنت مؤخرًا مع إضراب نقابة كتاب وممثلي هوليوود ونشرت مقطع فيديو لأحد المشاركين في الإضراب عبر استوري حسابها على "انستجرام" والذي أوضح خلاله عمله في النقابة قرابة العشرون عامًا ليتم الاستغناء عنه بطريقة مفاجئة مثله مثل الكثيرين خلال الفترة الماضية والاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الفنية كانت بمسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي والتي تم عرضها بوليفارد الرياض شهر فبراير الماضي.