شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر: فيلم "الخميس اللى جاى" مليىء بالكوميديا مع الفانتازيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان حسام داغر أنه ينتظر بفارغ الصبر طرح فيلمه الجديد "الخميس اللى الجاى" المقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشيراً لـ"الخليج 365" إلى أن أحداث الفيلم مليئة بالمواقف الكوميدية مع وجود جزء من الفانتازيا لافتاً أنه يجسد خلال الأحداث شخصية شاب يستعد للزواج وحفل زفافه يوم الخميس.

فيلم الخميس الجاى بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

وكان آخر أعمال حسام داغر في السينما، فيلم "خطة مازنجر" الذى تم عرضه في أغسطس الماضى، وهو بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله،

وشارك حسام داغر في رمضان الماضى خلال مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، فاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، حسام داغر، كريم عبد الخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، عمرو صحصاح، صولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.