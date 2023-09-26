شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء الذكرى التاسعة لرحيل خالد صالح بمسرح الهناجر .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم أصدقاء الفنان خالد صالح بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة ذكرى رحيل الفنان خالد صالح التاسعة على مسرح الهناجر غدا الأربعاء، والذي قدم عليه خالد صالح العديد من الأعمال مع فرقة الحركة المسرحية الحرة وغيرها، وذلك بحضور لفيف من الفنانين والكتاب والمخرجين ومنهم نجله أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهني والفنانون محيى اسماعيل، صبري فواز، طارق عبد العزيز، سلوى محمد علي، محسن منصور، محمد رضوان، مصطفى شعبان، أحمد فهيم، أدهم السعيد، ياسر الطوبجي، نرمين زعزع، والمخرج خالد جلال، السيناريست سيد فؤاد، السيناريست أحمد عبد الله، الدكتورة هدى وصفي مدير مسرح الهناجر للفنون السابقة وعدد من الصحفيين والنقاد .

ويعرض أثناء الاحتفالية أفلام قصيرة عن رحلة خالد صالح في المسرح والسينما والتليفزيون وأغنية عن صالح إخراج منى أحمد وإنتاج قناة نايل سينما، كما سيلقى عدد من الفنانين والحضور شهادات حول خالد صالح.