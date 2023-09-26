حكاية شريف منير وخالد الصاوى فى فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

قارب الفنانان شريف منير وخالد الصاوى على الانتهاء من تصوير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذى يجمعهما وتدور أحداثه في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام الجوهري.

يذكر أن شريف منير عرض له مؤخراً فيلم "يوم 13" خلال موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أما خالد الصاوى فظهر كضيف شرف خلال فيلم "وش فى وش" المعروض حالياً في السينمات، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

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