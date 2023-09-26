بالصور- بفستان أحمر..يارا تروق "المزاج" بفنجان قهوة

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية يارا على الجمهور باناقتها المعتادة بصور شاركتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان رائع باللون الأحمر متوسط الطول، ذات أكمام قصيرة ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج هادئ اظهت من خلاله جمال وجهها، وعلقت يارا على المنشور بالقول: "أسبوع جديد والمزاج …؟".
وكانت طرحت الفنانة يارا بعد تشويق متابعيها، أحدث أغنياتها المنفردة باللهجة المصرية تحت عنوان "مش بمزاجك" على يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.
الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وصوّرتها يارا على طريقة الفيديو كليب وظهرت فيها بلقطة أنثوية جريئة أحدثت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وتحديدًا محبيها الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبرت عن حماسهم للأغنية. وقد جرى التركيز في الكليب الذي حمل توقيع المخرج ريشا سركيس، على شفاه يارا التي نراها تضع ألواناً مختلفة حلاله وفي ختامه يظهر وجهها مع أحمر شفاء باللون البرونزي وعليه حبات من "الستراس" لمّاعة؟".
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