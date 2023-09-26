بالفيديو -أولاد أيتن عامر يجبرونها على القيام بهذا الفعل..وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أيتن عامر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تقفز وتلعب مع أولادها معلقةً بالقول :" ولادي صمموا العب معاهم و دي كانت النتيجة علموني الحركتين دول عشان ابقى شاطرة زيهم".



وفي وقت سابق، أعربت أيتن عامر عن سعادتها بالاقبال الكبير على مشاهدة أغنيتها "إكشف" التي تلاقي اصداء ايجابية.

وتشهد الفنانة موسماً ناشطاً إذ بدأت بتصوير فيلمها الجديد "عنب"، وهو من نوع الافلام الكوميدية ويشاركها في بطولته كل من نور قدري، محمود الليثي وتوني ماهر، إسلام إبراهيم، وضيوف الشرف بيومي فؤاد، سامي مغاوري، لطفي لبيب، ليلى عزالعرب، حسام داغر، محمود حافظ، حاتم صلاح، محمد حسني، طاهر أبوليلة، علوي الحسيني وعلي عفت. الفيلم من تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور. ومن المنتظر الانتهاء من تصويره قريباً لطرح موعد عرضه. كما تنتظر عامر عرض الجزء الثاني من مسلسل عنبر 6.