بالفيديو- جورج وسوف يحمس الجمهور لأغنيته المنتظرة.. وهذا من ظهر في التيزر الرسمي

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان جورج وسوف حماس الجمهور لأغنيته الجديدة التي تحمل إسم "نجم عالي" بعد نشره التيزر الرسمي لأغنيته الجديدة عبر حسابه الخاص، وظهر فيه الممثلة السورية ديمة قندلفت، حيث علق جورج وسوف على المنشور بالقول: "اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة".



احتفل المطرب جورج وسوف بمعمودية حفيدته أميا، ابنة ابنه جورج جونيور. وفي فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعب جورج حفيدته خلال مراسم المعمودية، وقال لها "يؤبرني اللي خلقك".

وتعتبر الطفلة أميا الفرحة الوحيدة لجورج وسوف، بعد خسارته ابنه وديع، في بداية هذا العام، وقد عاش سلطان الطرب حزناً عميقاً لفقدانه ابنه الاكبر، الذي لطالما كان صديقه ورفيق دربه في الفن وخارجه.

