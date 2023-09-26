بالصورة- أوقات جميلة تجمع هنا شيحة بـ نيكولا معوض و ندى أبو فرحات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا شيحة صورة جمعتها صديقيها الممثلين اللبنانيين نيكولا معوض و ندى أبو فرحات عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهروا وهم يقدون وقت ممتع سوياً.

وكانت أعربت شيحة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، التي أقيمت من 5 إلى 10 أيلول/سبتمبر الجاري. وقالت: "فخورة بعرض فيلمي "النهارده يوم جميل" معكم ضمن فعاليات المهرجان يوم 6 سبتمبر، ويعقبه ندوة لمناقشته، فأنا أؤمن بالقوى الناعمة للفن وبالرسالة التي يؤديها في رصد وجع المجتمع ومشاكله وإلقاء الضوء عليها، فقضية "سميحة" التي قدمتها في الفيلم في غاية الأهمية لأنها نموذج للنساء، خاصة أن الاغتصاب الزوجي غير مجرم في كثير من الدول".



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