فرقة "مياس" تعود إلى America’s got Talent كضيفة شرف وتؤكد وصولها للعالمية

ميرنا وليد - بيروت - تعود فرقة "مياس" العالمية الى الواجهة بحلولها ضيفة شرف في افتتاح الحلقة الأخيرة من برنامج America’s got Talent لهذا الموسم (يوم اعلان نتائج المسابقة) الأربعاء 27 أيلول في الساعة 6 مساءً بتوقيت لوس أنجلوس، بعد فوزها المدوي ببرنامج المواهب الأميركي America’s Got Talent ووصولها الى العالمية؛ وبعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات العربية والاجنبية؛ وبعد مشاركتها في أبرز العروض العالمية حاملة اسم لبنان عاليا في أبرز الساحات الفنية والثقافية.
وتقدم الفرقة لوحة راقصة ساحرة تحمل رسالة قوية فحواها بأن المرأة اللبنانية حرّة؛ وبأن بيروت عصية دوما على الأحزان.
وستجسد الفرقة بلوحتها الفنية بيروت المنتفضة كطائر الفينيق الذي ينهض دوما من رماده مهما اشتدت عليه المحن.
يذكر أن "مياس" أطلقت اول عمل مصور فردي لها بعنوان "حرّة" بإشراف مدير الفرقة ومصمم الرقص العالمي نديم شرفان وقد لاقى العمل نجاحا جماهيريا وترحيبا وثناء من أبرز نقاد الفن والثقافة.
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