هادي الباجوري يحتفل بهدية "شاهد" بعد نجاح "سفاح الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج هادي الباجوري الاحتفال بنجاح مسلسله "سفاح الجيزة" والذي عرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشر "الباجوري" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يكشف عن هدية أرسلتها له إدارة منصة "شاهد" احتفالًا بالنجاح الكبير للمسلسل.

وأظهر مقطع الفيديو درع خاص بمنصة "شاهد" وكتب عليه: "مبروك لقد حصد مسلسلك المركز الأول على منصة شاهد نتطلع للمزيد من نجاحاتك معنا".

ليعلق "الباجوري" على هدية "شاهد" قائلًا: "لحظة فخر شكرًا شاهد"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل متابعيه منهم منصة شاهد نفسها قائلة: "هادي الباجوري تستحق الأفضل".

إلى جانب عدد من النجوم منهم الفنان ظافر العابدين قائلًا: "مبروك"، والفنان هاني عادل: "مبروك يا هادي أنت تستحق كل خير دايمًا".

مسلسل" سفاح الجيزة" مستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه في 8 حلقات عن جرائم سفاح الجيزة اللي اتحكم عليه بالإعدام وعمل ضجه في سنة 2021، وشارك ببطولته عدد من نجوم الدراما المصرية والعربية وهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.