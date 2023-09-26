السودان تختار "وادعًا جوليا" لتمثيلها في ترشيحات أوسكار 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لشركة "Mad Solutions" على "انستجرام" عن اختيار دولة السودان لفيلمها "وداعًا جوليا" ليمثلها في ترشيحات أوسكار 2024.

وعرض فيلم "وداعًا جوليا" لأول مرة ضمن مسابقة "نظرة ما" بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وحاز الفيلم على إشادة النقاد بالمستوى الفني الجيد.

وحصد فيلم "وداعًا جوليا" مؤخرًا 3 جوائز من مهرجان "Paysages de Cineastes" في فرنسا وهم "جائزة لجنة تحكيم الصاعدين"، وجائزة الجمهور، إلى جانب جائزة "لجنة تحكيم المرأة" بالاشتراك مع فيلم "إن شاء الله ولد".

ومن المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربيًا حيث ينافس في مهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية، وسيحصل أيضًا على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، ويُذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفدت قبل شهر من انطلاق المهرجان. وكان الفيلم قد شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، إذ تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 العام المقبل بشهر مارس لعام 2024. على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.