غدا.. عرض "فوي فوي فوي" في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية" عن بدء عرض فيلم الدراما والكوميديا "فوي فوي فوي" ضمن عروضها اليومية بدءا من غد الأربعاء.

ونشرت "زاوية" مواعيد حفلات عرض الفيلم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" إلى جانب مواصلة عرض عدد من الأعمال السينمائية الأخرى منها "باربي" و"أوبنهايمر".

وتم اختيار فيلم "فوي فوي فوي" مؤخرًا ليمثل مصر في ترشيحات أوسكار 2024 بقائمة "أفضل فيلم أجنبي في العام".

ويحقق فيلم "فوي فوي فوي" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا متخطيًا 6 مليون جنيه إيرادات منذ بدء عرضه نهاية شهر أغسطس الماضي.

فيلم "فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان شوقي، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج "فيلم كلينيك" محمد حفظي.