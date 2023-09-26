ما هم زيجات شريف منير

حالة من الجدل أثارها الفنان شريف منير، أمس الإثنين؛ خاصةً بعد إعلان انفصاله رسمياً عن زوجته الثانية لورا عماد؛ حيث فاجأ محبيه ومتابعيه بهذا الخبر، بعد أن كشف عنه عبْر حسابه الرسمي على إنستغرام، من خلال منشور جاء كالتالي: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير".

ولم تمرّ سوى ساعات ليفاجئ شريف منير الجميع بحذف هذا المنشور، من دون أيّ توضيح منه، وهنا ترك منير باب التخمينات لجمهوره، الذين رجَّحوا تراجعه عن قرار طلاقه عن زوجته.

هذه الواقعة جعلت اسم الفنان شريف منير ترند محرك البحث الشهير "غوغل"، للبحث عن عدد زيجاته.

امرأتان في حياة شريف منير

الزوجة الأولى

زوجة شريف منير الأولى تُدعى ناهد، وهي سيدة من خارج الوسط الفني، ارتبط بها منير بعد قصة حب جمعت بينهما وأنجب منها ابنته "أسما"، التي عملت معه بعدد من البرامج.. تعرضت ناهد للإصابة بمرض السرطان لترحل عن عالمنا ويعيش شريف مع ابنته فترة طويلة؛ حتى قرر تكرار الزواج مرة ثانية بعد وفاة زوجته.

شائعات طاردت شريف منير بعد وفاة زوجته الأولى

العديد من الشائعات طاردت الفنان شريف منير عقب وفاة زوجته الأولى ناهد، أبرزها زواجه من لورا عماد وقت مرضها، إلا أن الفنان شريف منير خرج عن صمته ليوضح كافة الأمور ويرد على هذه الشائعة، وذلك خلال لقاء سابق له في برنامج "أنا والقناع" مع الإعلامية منى عبدالوهاب؛ قائلاً: "أنا لم أتزوج أو أرتبط بأحد وزوجتي مريضة، أنا بعيد عن كل هذه القسوة".. وتابع: "قبل أن تتعرض زوجتي ناهد للمرض، كان يوجد خلاف بيننا، وعرضت عليها الانفصال فرفضت؛ فأخبرتها بأنني سأتزوج مرة ثانية، قالت لي: من حقك".

الزوجة الثانية

كانت الزيجة الثانية للفنان شريف منير من الفنانة لورا عماد، والتي شاركت في أكثر من عمل فني؛ حيث كانت بدايتها في فيلم "البطل" للفنان أحمد زكي، ثم شاركت في مسلسل "الرجل الآخر" مع الفنانة ميرفت أمين، كما شاركت في فيلم "سوق المتعة"، وفيلم "أرض الخوف".. وكان آخر ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم: لو كان دا حلم، عام 2001، ثم ابتعدت عن الفن بعد زواجها من الفنان شريف منير وإنجابها ابنتيها فريدة وكاميليا.. وظلت الحياة بينهما في حالة من الاستقرار لينجبا ابنتين قبل الضجة التي أثارها شريف منير خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب حذف منشور طلاقه منها.

شائعة أخرى: حقيقة قيام زوجته الثانية "لورا" بخدمة زوجته الأولى "ناهد"

ومن ضمن الأسئلة التي طرحتها مقدمة البرنامج منى عبدالوهاب على الفنان شريف منير، هو ما تم تداوله في ذلك الوقت على منصات التواصل الاجتماعي حول طلب شريف منير من زوجته الثانية لورا عماد، بالقيام بخدمة زوجته الأولى ناهد، بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل وفاتها.

وجاء سؤال مقدمة البرنامج كالتالي: "هل بالفعل طلبتَ من زوجتك الثانية أن تخدم زوجتك الأولى في مرضها، كالأخبار التي انتشرت؟".. ليرد شريف منير قائلاً: "زوجتي الثانية زارت زوجتي الأولى ناهد لمدة ربع ساعة، وهي لم تكن صديقتها، دي تكهنات سوشيال ميديا؛ لأنها راحت معايا مرة واحدة زارتها".

من هو شريف منير؟

ولد شريف منير في المنصورة، وتخرّج في قسم تمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدة أعمال فنية، منها: رحلة المليون، بكيزة وزغلول، وليالي الحلمية، وقدّم عدداً من الأعمال السينمائية، منها: الطوفان، وضربة معلم، وأبناء وقتلة.

اشتهر شريف منير وذاع صيته بين الجمهور في التسعينات بعد تجسيده لشخصية يوسف بفيلم الكيت كات، ومنذ ذلك الوقت شارك في عدد كبير من الأفلام، منها: ديسكو ديسكو، رومانتيكا، شورت وفانلة وكاب، سهر الليالي، ولاد العم، وهستيريا.

وكانت آخر أعماله السينمائية هو فيلم "يوم 13"، والذي شارك في بطولته: أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد زاهر، جومانا مراد، أروى جودة، محمود عبدالمغني ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ودارت أحداث العمل في إطار من الرعب؛ حيث يعود "عزالدين" أحمد داود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة؛ باحثاً عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقَّعة داخل القصر.

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