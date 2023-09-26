شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي يغازل ميلان بتصريح مفاجئ عن العودة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نادي ميلان السابق، علي الإدلاء ببعض التصريحات التي تؤكد رغبة اللاعب في العودة إلى صفوف الروسونيري.

بالوتيلي أكد أنه لا يمتلك مشكلة في أن يكون بديلا للمهاجم الإيطالي جيرو في ميلان، في سبيل العودة إلى بيته مرة أخري وإعادة إحياء تجربة إبراهيموفيتش من جديد.

ميلان يقدر خبرات بالوتيلي الكبيرة وإمكانياته ، ولكنه ما زال يمتلك بعض التحفظات حول التعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة.

ومن ثم فإن عودة اللاعب لصفوف الروسونيري ستكون مليئة بالعوائق، لا سيما في ظل تقدم اللاعب الكبير في السن، بخلاف تعرضه للتنمر في وقت سابق بالدوري الإيطالي.

بالوتيلي يبحث عن إحياء مسيرته

ويري بالوتيلي أن تلك هي الفرصة الوحيدة أمام اللاعب في الفترة الحالية من أجل إحياء مسيرته، حيث لا يريد أن يخوض النجم الإيطالي تجربة في ناد أقل بنهاية مسيرته.