شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، اليوم، عن اختيار الكاتب والمنتج والمخرج العالمى باز لورمان رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي، المقرر انطلاقها فى 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر فى مدينة جدة.

برز باز لورمان، المرّشح لجائزة الأوسكار؛ بصفته أحد أبرز رواة القصص فى كلٍ من مجال السينما والأوبرا والمسرح والموسيقى، حيث نالَ فيلمه الأخير: "إلفيس" (2022)، الذى تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغنى الشهير إلفيس بريسلي، على ثانى أعلى إيرادات على مستوى العالم فى فئة أفلام السيرة الذاتية. كما أنه أخرج عدة أفلام نالت استحسان النقّاد، من بينها فيلم: "غاتسبى العظيم" (2013) الحائز على جائزتى أوسكار، وفيلم "قاعة الرقص الصارمة" (1992)، وفيلم "روميو وجولييت" (1996)، وفيلم "مولان روج" (2001) الحائز على جائزة الأوسكار.

وتتطلّع الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى إلى عرض تشكيلة متنوعة من الأفلام لمخرجين من العالم العربى وآسيا وأفريقيا، كما تتطلّع لعرض أكثر الأفلام إثارةً للإعجاب خلال العام الماضي. وسينضم باز لورمان إلى بقية أعضاء لجنة التحكيم لاختيار وتتويج الأفلام بجوائز اليُسر. جدير بالذكر أن فيلم: ""جنائن معلقة"، للمخرج أحمد ياسين الدراجى حصل على جائزة اليُسر الذهبى لأفضل فيلم روائى طويل فى دورة العام الماضى 2022.

من جهته، علّق محمد التركي؛ الرئيس التنفيذى لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "يسعدنا أن نرحب بانضمام المُخرج الأسطورى باز لورمان إلى الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائى كرئيس للجنة التحكيم، حيث إن مكانة باز غنيّة عن التعريف ضمن الثقافة العامّة والمجال الإبداعى ككل. كما نتطلع إلى اختيار الأفلام والاحتفاء بها معًا عبر عموم المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا".

ومن جانبه صرّح باز لورمان؛ رئيس لجنة تحكيم الدورة القادمة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلاً: "لقد ألهمتنى إبداعات المواهب السعوديّة الشابّة فى صناعة الأفلام حينما زرت المملكة العربية السعودية سابقاً، وإنه لشرف عظيم أن أكون رئيس لجنة التحكيم فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى لهذا العام، وأن أشهد بنفسى على الحِراك الفنّى الملهم الذى تشهده السينما فى العالم العربى وآسيا وإفريقيا. وأتطلّع للاحتفاء بالمواهب الصاعدة والمخرجين المبدعين ضمن هذه المنطقة التى تتّسم بالتنوع الثقافى والفنى الذى يليق بهذا المهرجان الرائع فى جدة."

البرنامج السينمائى للمهرجان يضم فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الأفلام المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهى بأفلام المواهب الواعدة. كما يتطلّع المهرجان لاحتضان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام من العالم العربى وباقى أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام فى الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان العديد من الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التى تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.