بالعباية السوداء.. ميريهان حسين تخطف أنظار الجمهور بـ أحدث ظهور عبر إنستجرام؛ هكذا أطلّت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 01:03 صباحاً - نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

ميرهان حسين بالعباءه

ظهرت ميرهان بإطلالة جذابة فارتدت عباية من اللون الأسود ونسقت معها طرحه من نفس اللون واعتمدت الظهور بمكياج ناعم وبسيط.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية، خاصة وأن هذا اللوك من الاستايلات المختلفة التي تميزت بها.

ميرهان على مدار إجازة الصيف تألقت بالعديد من الإطلالات العصرية المميزة التي خطفت أنظار الجميع وتناسبت مع أجواء موسم الصيف.

ميرهان حسين بالعباءة في أحدث ظهور

آخر أعمال ميرهان حسين

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرا للفنانة ميرهان حسين مسلسل الونش عبر قناة الحياة، وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب ميرهان حسين ومنهم محمد رجب، ومنة فضالي، ودانا حلبي، ومحسن منصور، وبسمة داود، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد مغربي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارها لزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخراً في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاحالدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وشاركت ميرهان حسين أيضاً في عرض مسرحية “يا العب يا اغلس” في السعودية أيضًا، وبطولة روجينا،مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديااجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

فيلم إتنين للإيجار

أما عن آخر أعمالها السينمائية، فشاركت الفنانة الشابة ميرهان حسين في بطولة فيلم إتنين للإيجار الذي عرض مؤخرا

شارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد و محمد ثروت و ميرهان حسين وسامي مغاوري و محمد لطفي وناهد السباعي و ميرهان حسين و إيمان السيد و ثراء جبيل و سلوى محمد علي و ليلى عز العرب وإيناس مكي وناجي سعد ووائل ترك

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، يبحث العاطلان صفيحة وحمادة عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق ومن إخراج شادي علي وتأليف أسماء غازي.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »