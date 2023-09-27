بالصور- بلوك أنيق ورائع..كارول سماحة تتألق بأوثتها وجمالها

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بأخر ظهور لها من خلالصور عبر حسابها الخاص، حيث ظهؤت بجمال وأناقة وبلوك مميز إرتدت فيه توب باللون الأبيض مع جاكيت باللون الأزرق ذات تصميم رائع ورسمي، ونسقت معهم سروال جينز ديق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظعرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، نشرت كارول سماحة صوراً على صفحتها الخاصة، حيث تبدو في اجازة آخر الصيف، قرب حوض السباحة، واختارت سماحة الالوان الزاهية، حيث ظهرت بفستان من دون اكمام باللون الاصفر، كما نسقت معه قبعة من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.
وكانت الفنانة اللبنانية أحيت عدة حفلات خلال الصيف في مصر وستوكهولم، وكان آخرها في مدينة طرابلس في شمال لبنان، حيث رقص وغنى الجمهور خلال الحفل، الذي ذهب ريعه الى عمل خيري موجه الى مرض الكلى والسرطان، لتعود بعدها الى مصر.
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