شريف منير يُعلن طلاقه بمنشور.. ثم يتراجع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان شريف منير متابعيه على انستغرام بإعلان انفصاله عن الفنانة لورا عماد بشكل رسمي.

كتب شريف: “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير”.

إلا أنه لم تمض دقائق حتى حذف المنشور ليتساءل جمهوره حول ما إذا كان قد تراجع عن قراره أم لا.

وكانت لورا عماد قد فاجأت جمهورها مؤخراً بكشفها عن وجود خلافات بينها وبين ابنتيها فريدة وكاميليا، ونشرت مقطع فيديو يظهر فيه شريف منير مع ابنتيهما وكتبت لتوجه رسالة عتاب لهما لأنهما تركتاها واختارتا حياة أخرى وأشخاصاً آخرين.

وفتحت لورا عماد الباب أمام الشائعات لتزيد الأقاويل حول طلاقها من الفنان شريف منير وابتعاد ابنتيها عنها، وكان الأمر مفاجئاً لجمهور شريف.

يذكر أن لورا ابتعدت عن الفن منذ عام 2001، ثم عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية “وأنسى روحي وياك” من مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

يذكر أن الفنان شريف منير نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يقدم اعتذاراً رسمياً لإحدى الصحافيات بسبب الإساءة لها خلال حضوره عزاء والدة النجمة دينا الشربيني.