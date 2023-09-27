رسالة خاصة من محمد رمضان لابنته في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” مجموعة صور جمعته مع ابنته الكبرى حنين، وجسّدت فيها كل مراحل عمرها، بداية من سنّ الطفولة وحتى المراهقة، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

وعلّق محمد رمضان على صوره مع ابنته برسالة خاصة وجّهها إليها وقال فيها: “زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان… كل عيد ميلاد وأنتي أجمل البنات”.

وفي سياق منفصل، كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تفاصيل صلحها مع محمد رمضان من خلال فيديو جمعهما معاً ونشرته عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، عقب تصالحهما في حفل الـ “موركس دور” الذي أُقيم في لبنان الأحد الماضي.

وعلّقت الزغبي على الفيديو بالقول: “أصدقاء للأبد… مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وما يحبكش… قمة التواضع والأخلاق”، ليردّ عليها رمضان في التعليقات قائلاً: “حياتي”.

وفي الفيديو الذي تصدّر السوشيال ميديا، قال رمضان للزغبي: “صديقتي وحبيبتي ونجمتي… ثقة في الله أصحاب وحبايب وثقة في الله نجاح”، وردّت عليه قائلةً: “وأنا بموت فيك حياتي”، ليقبّلها محمد رمضان على خدّها.