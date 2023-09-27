“تجربة جديدة”.. تفاصيل أوّل عمل مسرحي لـ منة شلبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف السيناريست الدكتور مدحت العدل في تصريحات لبرنامج “عرب وود” على هامش احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني والذي أُقيم في سفارتها بالقاهرة، عن مفاجأة جديدة بعد انتهاء عرض مسرحية “تشارلي شابلن” حيث أكد أنهم في صدد الإعداد لمسرحية استعراضية بطلتها الفنانة منة شلبي، لتكون المرة الأولى التي تقف فيها على المسرح وتقدّم عملاً استعراضياً.

وقال العدل: “تكملة لتجربة تشارلي تشابلن، إحنا بنعمل تجربة جديدة مسرحية ميوزكال بطولة منة شلبي وآخرين. وإن شاء الله العرض في موسم الرياض أو جدّة لو ملحقناش الرياض”. وأضاف: “إحنا قدمنا مسرحية تشارلي تشابلن في موسم الرياض وجدّة السنة اللي فاتت وحققت نجاح كبير، وبعدها قدمناها في القاهرة وبرضو نجحت، وأنا بشكر المستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه السعودية على دعم المسرحية وأنه وقف جنب العرض، والعرض صعب جداً وكان محتاج شجاعة والحمد لله نجح وإحنا سعداء إن فيه دفعة قوية للفن وإن المسرح بدأ يرجع قوي”.

وشهد موسم رمضان 2023 مشاركة الفنانة منة شلبي في مسلسل مكوّن من 15 حلقة، حمل عنوان “تغيير جو”، وضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: إياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، شيرين، محمود قابيل، ورزان جمال.