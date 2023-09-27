بعد سنوات.. “الذئب” يجمع هاني سلامة ودرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنانَين هاني سلامة ودرّة يستعدّان للمشاركة في عمل فني جديد بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تقديمهما معاً “بين السما والأرض”.

والمسلسل يحمل اسم “الذئب”، ويكثف صنّاع العمل جلسات التحضير له بقيادة المخرج رضا عبد الرزاق، للبدء بالتصوير قريباً، وهو سيُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل مكوّن من عشر حلقات، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين، والعمل عن قصة الكاتبة شاهيناز الفقي وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

يُذكر أن أول ظهور لدرّة في الوسط الفني كان أمام هاني سلامة في فيلم “الأوّلة في الغرام”، ثم التقيا في أكثر من عمل فني، منها “نصيبي وقسمتك”، وكان آخر أعمالهما معاً مسلسل “بين السما والأرض” الذي عُرض في عام 2021، وشاركهما فيه الفنانون: سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود البزاوي، محمد ثروت، وهو مأخوذ من رواية للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وكتب السيناريو إسلام حافظ، وتولّى الإخراج محمد جمال العدل.