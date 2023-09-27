“كالمواقع الإباحية”.. الإعلامي اللبناني نيشان يهين إعلامية مصرية شهيرة بطريقة استفزازية ويصدم الجمهور!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - شنّ الاعلامي نيشان ديرهاروتيونيان هجوماً لاذعاً على مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز، إثر تغيبها عن جلسة حواريّة تحت عنوان “الإعلام والترند”، يديرها نيشان، ضمن منتدى الاعلام العربي في الامارات العربيّة المتحدة.

وقال نيشان ساخراً: “وينها ياسمين؟ أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي”، وأضاف: “عرفنا أنها لن تحضر، أو (مش حابة تجي). الأمر ليس مهماً كثيراً، ويجب أن أعطي رأيي بياسمين”.

كلمة “إعلامية” عن ياسمين عز تحدث جدلًا

وخلال الجلسة، سأل نيشان الحضور عن سبب تغيبها في رأيهم، فأجابت إحدى الحاضرات: “لتصنع ترند”، فردّ عليها نيشان: “المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس ترند، الترند أن تصرّح بما يمسّ العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع”.

ومن ضمن الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين، قال نيشان إنه يمكنها الاجابة عليها، وأضاف: “لن أصدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب “التفاهة أو الغباء”.. سأصدق أن ما تقومين به هو سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية.. ولن أصدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة”.

ياسمين من جهتها، لم تعلق لغاية الساعة على غيابها عن حضور الجلسة عبر حساباتها على السوشيال ميديا، ولا حتى حساب المنتدى على إكس لغاية اللحة.

منتدي الإعلام العربي :

منتدى الإعلام العربي الذي انطلق في العام 2001 هو أحد أهم المبادرات التي شهدها قطاع الإعلام في المنطقة العربية على وجه العموم، مع نجاحه في تبوُّء مكانة متميزة كأبرز وأشمل ساحة للحوار المهنيّ المتوازن حول الموضوعات والقضايا المعنيّة بواقع ومستقبل الإعلام في عالمنا العربي، مع استقطابه لنخبة من أبرز خبراء وقيادات العمل الإعلامي من مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر المنتدى فرصة للقاء ومناقشة حال الإعلام العربي ومتطلبات تطويره والأدوار المنتظرة منه، في أكبر تجمع يضم المعنيين بالإعلام سواء من العاملين في مساراته المختلفة أو المهتمين به قطاعات أخرى ذات صلة ضمن أكبر مظلة جامعة للإعلام والإعلاميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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