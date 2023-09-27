بالصور.. ملحمة فلسطينية في عرض "بيدرو والنقيب" المشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

استضاف مسرح مركز الجزويت في السابعة من مساء أمس العرض المسرحي الفلسطيني "بيدرو والنقيب" الذي يشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي .

وقال إيهاب زاهدة مخرج العرض إن فكرة مسرحية “بيدرو والنقيب” شيء من قبيل الإجابة عن التساؤل لماذا؟، بواسطة أي عملية يمكن لكائن طبيعي أن يتحوّل إلى جلاد وهذه المسرحية ليست مواجهة بين وحش وقديس، وإنما رجلان، كائنان من لحم ودم، كل واحد منهما يتمتع بنقاط ضعف ونقاط مقاومة المسافة الفاصلة بين الأول والثاني، هي أوّلاً وقبل كل شيء أيديولوجية، وهناك ربما يكمن المفتاح لفوارق أخرى تشمل الأخلاق والنفس والحساسية أمام الألم الإنساني والمسار المعقد الذي يتوسط الشجاعة والجبن والقدرة على التضحية، قليلة كانت أم كثيرة، والهوة بين الخيانة والوفاء. يضم فريق عمل العرض كل من الفنان رائد الشيوخي، محمد الطيطي، تنفيذ تقني همام عمرو، ادارة انتاج محمد عيسي، والعرض يتصرف عن نص الكاتب الاوروغواياني ماريو بينيديتي ، تصميم واخراج إيهاب زاهدة.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ٢٢ سبتمبر بحفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وأحمد صيام وعارفة عبدالرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح

يشارك في المهرجان ١٤ عرض مسرحي من ١١ دولة وتم اختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة )

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل أحلامهم وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان .