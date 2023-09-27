لن تتخيلوا الجميلة “ديمة قندلفت” بدون مكياج ولا فلتر.. العيوب تملأ وجهها!.. أثارت موجه من السخرية والتنمّر!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 05:52 صباحاً - تعرضت الفنانة السورية ديمة قندلفت إلى التنمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهروها بدون أي مستحضرات تجميل على وجهها خلال تواجدها في المطار

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثق تواجد ديمة قندلفت في مطار بيروت بإطلالة كاجول باللون البيج مكونة من بلوزة وشورت.

ديما قندلفت بدون مكياج

واعتمدت ديمة قندلفت على تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة ولم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها مستعينة بجمالها الطبيعي

ديمة قندلفت في صورة متداولة لها

تعليقات الجمههور على الصورة المتداولة

سخر البعض من وجه ديمة قندلفت الخالي من المكياج حيث انهالت عليه بعض التعليقات السلبية والجارحة بعد المقارنة بين شكلها والصور التي تظهر فيها وهي تضع مستحضرات التجميل.

ديمة قندلفت بدون فلتر ولا مكياج

وعلى جانب أخر دافع البعض عن جمال ديمة قندلفت مؤكدين أنها تظل جميلة رغم عدم وضع مستحضرات تجميل، وأكدت التعليقات أن شكلها لم يتغير لكن السوشيال ميديا وضعت معايير تلزم الأشخاص بأن يكونوا كاملين في كافة الأوقات التي يظهرون فيها.

وجاءت بعض التعليقات: “حالها مثل أي شخص طبيعي”، “حلوة بدون مكياج وطبيعية”، “بالعكس جميلة جدا”، “شكلها نفسه تماماً لا يوجد فرق، وأي سيدة بالكون سيختلف شكلها بالمكياج والإضاءة والفوتوشوب والفلاتر”.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها ديمة قندلفت بدون مستحضرات تجميل، فهي عادة تتباهى بشكلها الطبيعي وتنشر صورها بدون مكياج عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تتعامل ديمة قندلفت مع التنمّر؟

يذكر أن ديمة قندلفت علقت من قبل خلال مقابلة تلفزيونية لها عن طريقة تعاملها مع التعليقات السلبية والتنمر والتجريح التي تشكل إزعاجاً للممثلة قائلة: “أتجاوز كل التعليقات السيئة واعتبرهم شفافين وغير مرئيين وبات لديّ فلتر خاص بي لأفلتر الأشياء التي تريد جرحي، وعلمتني الحياة أن لا تجرحني هذه الأشياء وعلمتني الحياة أيضا تطبيق مقولة “I DO NOT CARE”.

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