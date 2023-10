غوينيث بالترو .. تلقت تشجيعها من والدها لكي تصبح ممثلة فأصبحت واحدة من المع نجوم هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية غوينيث كيت بالترو التي ولدت في لوس أنجلوس، وهي ابنة المنتج والمخرج الشهير بروس بالترو والممثلة الحائزة على جائزة توني بليث دانر.

كان والدها من عائلة يهودية، بينما كانت والدتها من أصل ألماني. عندما بلغت غوينيث الحادية عشرة من عمرها، انتقلت العائلة إلى ماساتشوستس، حيث بدأ والدها العمل في إنتاج المخزون الصيفي في بيركشاير. وهنا تلقت تدريبها المبكر على التمثيل تحت وصاية والديها. تخرجت من مدرسة سبنس للبنات في مدينة نيويورك وانتقلت إلى كاليفورنيا حيث التحقت بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا وتخصصت في تاريخ الفن.

وسرعان ما استقالت، مدركة أن ذلك لم يكن شغفها. لقد ظهرت لأول مرة في فيلمها بجزء صغير في فيلم Shout (1991) وعلى مدى السنوات الخمس التالية ظهرت أدوارًا في مجموعة مختلطة من الأفلام التي تضمنت Flesh and Bone (1993)؛ السيدة باركر والحلقة المفرغة (1994); سين (1995); جيفرسون في باريس (1995); ضوء القمر وفالنتينو (1995); و حامل النعش (1996). كان أدائها في دور إيما وودهاوس في فيلم إيما (1996) هو الذي أدى إلى حصولها على دور فيولا في شكسبير في الحب (1998)، وحصلت على جائزة جولدن جلوب ونقابة ممثلي الشاشة وجوائز الأوسكار عن دورها في فيلم شكسبير في الحب (1998). أفضل ممثلة في دور قيادي. وشملت أدوارها أيضًا السيد ريبلي الموهوب (1999)، The Royal Tenenbaums (2001)، Shallow Hal (2001)، Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)، Proof (2005)، Iron Man (2008)، Two العشاق (2008) و البلد القوي (2010). لديها طفلان من زوجها السابق الموسيقي الإنجليزي كريس مارتن.