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ميرنا وليد - بيروت - نشرت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب صورة جديدة لها على حسابها عبر خاصية الحالة، و اثارت الجدل كالعادة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت شورت قصير وتيشيرت أبيض، وتفاعل متابعيها معها .
و من ناحية اخرى، سخرت جنا عمرو دياب، من الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها في التعليقات على صورها و هي ترتدي المايوه البكيني على الشاطئ.
و علقت جنا عمرو دياب، قائلة على صورها، باللغة الإنجليزية: "يا إلهي.. فتاة ترتدي البكيني.. شيئ مخيف" لتسخر من التعليقات التي تلقتها في الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جنا عمرو دياب تخطف أنظار المتابعين بإطلالتها الجريئة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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