فيلم Oppenheimer يحقق إيرادات مرتفعة في الصين .. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يحقق فيلم Oppenheimer أرقامًا ضخمة في شباك التذاكر في الصين حيث اقترب من تحقيق 60 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، من الجمعة الماضية (22 سبتمبر) إلى الأحد (24)،

أضافت ملحمة المخرج العالمى كريستوفر نولان التاريخية 2.5 مليون دولار إلى الإيرادات، ليصل إجماليها إلى ما يقرب من 58.1 مليون دولار، وفقًا لـ موقع Hollywood Reporter.

كما احتل فيلم Oppenheimer المركز الرابع بعد فيلم الجريمة الصيني الجديد Dust to Dust وExpend4bles والفيلم الصيني الرائج No More Bets.

حقق Oppenheimer نجاحًا كبيرًا في سينمات IMAX في الصين منذ إطلاقه قبل شهر تقريبًا، حيث كسب 740 ألف دولار في نهاية هذا الأسبوع مقابل 17 مليون دولار إجماليًا، والعمل أيضا رابع أكبر إصدار لفيلم أمريكي في الصين لعام 2023.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.