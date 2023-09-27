لورا عماد تستمتع بوقتها على البحر بعد ساعات من طلاقها من شريف منير وهكذا علقت على تصرفه - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة لورا عماد فيديو لها على البحر على أغنية "الدلع" للفنان بهاء سلطان وبدت سعيدة جداً على البحر وهي تستمتع بوقتها وعلقت على الفيديو وكتبت: "مشي الهوا على كيفك"وذلك ردا على اعلان الممثل شريف منير طلاقهما على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قبل ان يزيل المنشور.



وفي تصريحات صحافية لعدة وسائل اشارت لورا انها عرفت بموضوع الطلاق من صفحته وانه تم تبليغها بعد ان كتب المنشور في وقت ان ابنتيهما لم تكونا على علم ابدا بهذا القرار. يذكر ان الثنائي قد تطلقا وعادا الى بعضهما مرتين قبل هذه المرة لتكون هذه المرة الثالثة والاخيرة.