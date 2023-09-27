حلا شيحة بأحدث ظهور مع ابنتها وتحتفلان بـ "بداية جديدة" .. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لفتت ابنة الممثلة المصرية حلا شيحة الأنظار بأحدث صورة تجمعهما شاركتها الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت حلا تعليقًا صورتها مع ابنتها، قائلةً: "بداية جديدة"، اذ ظهرتا في بيت جديد يبدو ان الممثلة تسعى الى الانتقال اليه مع اولادها.



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من المتابعين داخل الوسط الفني وخارجه، وحصدت آلاف الإعجابات ومئات من التعليقات من الجمهور الذي رأى ان الطفلة تشبه والدتها بينما البعض الاخر راى انها تشبه والدها. ومع ذلك استغل الجمهور المنشور للتعبير عن حبه الكبير لتمثيل حلا ولتشجيعه على تقديم المزيد من الاعمال.