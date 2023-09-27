هكذا احتفل حيدر أحمد في عيد ميلاده - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل السوري حيدر أحمد بعيد ميلاده في سهرة عائلية برفقة أهله وأصدقائه وسط أجواء من الفرحة وتلقى المباركات والتهاني من محبيه ومعظم الوسط الفني متمنين له عيدا سعيدا مليئا بالصحة والنجاحات. وكان قد انتهى أحمد مؤخرًا من تصوير مسلسل "عزك يا شام"، إخراج رشاد كوكش، حيث قام بدور سلطان، وتم تصوير العمل في دمشق بمشاركة نخبة من نجوم سوريا. كما يستعد للدخول في تصوير عمل جديد بعنوان “ثمن الخيانة”، حيث سيلعب دور عناد، وهو من تأليف وإخراج نعيم الحمصي.

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