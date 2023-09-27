شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمين يعلن رحيله عن نابولي بهذه الطريقة..مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مفاجأة كبري في صباح اليوم، بعدما قام اللاعب بإزالة صوره مع نابولي من حسابه الرسمي علي الإنستجرام.

هذا وتثير كافة التكهنات حول رحيل اللاعب بشكل كبير في الفترة القادمة، الأمر الذي يقرب النجم النيجيري خطوة إضافية من تحقيق حلمه بالتواجد في الدوري الإنجليزي.

أوسيمين أكد في وقت سابق أنه يرغب في التواجد داخل البيرميرليج بعد نابولي، خاصة أنه موهوم بقوة هذا الدوري المحلي، وحجم المنافسة الكبيرة التي أصبح عليها في السنوات الأخيرة.

هذا وتشير بعض الأنباء أن أوسيمين اقترب من الإنتقال بشكل كبير إلى تشيلسي الإنجليزي في خطوته القادمة، الأمر الذي قد يسهل كثيرا في إتمام الصفقة.

هدف ريال مدريد يتحطم

هذا وقد كان أوسيمين هدفا كبيرا لريال مدريد في الفترة القادمة، ولكن أمام القوة الشرائية لنادي تشيلسي الكبيرة، قد يكون مسئولي الفريق المدريدي عاجزين علي الدخول في الصفقة.