شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نابولي.. أوسيمين يقترب من الإنتقال إلى هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الإنجليزية أن تشيلسي أصبح يراقب واضع أوسيمين مع نابولي بعناية شديدة في الفترة الحالية، إستعدادا لتقديم عرض ضخم من أجل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

هذا وشددت بعض المصادر عن وجود أزمة حادة بين اللاعب ومسئولي نابولي في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يدفع الفريق اللندني للتدخل وخطف اللاعب سريعا، لا سيما أنه هدفا للعديد من الأندية.

أوسيمين نفسه يرغب في التواجد بالدوري الإنجليزي، الشئ الذي قد يكون بمثابة العامل المساعد في حسم الصفقة لصالح البلوز في الفترة المقبلة.

اللاعب ليس هدفا لتشيلسي فقط، فاليونايتد كان يعزم التعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الصيفي المنقضي، الأمر الذي قد يزيد الصراع حول اللاعب.

موقف اللاعب من نابولي الحالي

أوسيمين لا يرغب في الإستمرار داخل نابولي في الفترة الحالية، الشئ الذي ظهر واضحا من حذف اللاعب جميع الصور التي تربطه بالفريق الإيطالي علي الإنستجرام.