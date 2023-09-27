ميرنا وليد - بيروت - أدار الإعلامي اللبناني رودولف هلال جلسة حوارية في "منتدى الإعلام العربي" بحضور الممثلة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان، الممثلة ياسمين صبري، الممثل قصي خولي، وطرح على ماغي سؤالا تصدر الترند حول ان كانت تفضل ازالة تعرضها للضرب من قبل زوجها السابق او خلافها مع الفنانة سيرين عبد النور من الوجود.
فردت ماغي: "لو روبوت قاعد مطرحك ما كان سأل هيك سؤال"، وتابعت:" احنا في منتدى اعلامي بنحكي في مواضيع أهم كتير من المواضيع الشخصية والخلافات الفنية، ولو همحي همحي انفجار بيروت". وتفاعل كثيرون مع اجابة ماغي وصفقوا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تحرج رودولف هلال بعدما طرح عليها سؤالا شخصيا في "منتدى الإعلام العربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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