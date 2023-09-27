أحدث ظهور لملكة جمال لبنان 1995.. جمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان 1995 دينا عازار صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها وبدت في غاية الجمال اذ وبعد مرور 28 عاماً على انتخابها لا زالت تتمتع بكل مقومات الجمال وعلقت على الصورة كاتبة : "صباح الخير.

. اتمنى ان يكون يوماً جميلا لكم جميعاً".

يذكر ان دينا قد دخلت عالم تقديم البرامج اذ قدمت برنامج "ديو المشاهير" عندما كان يعرض على قناة الـ LBCI، الا انها ابتعدت بعدها، خصوصاً انها تعمل في مجال آخر، وهو مختلف تماما عن التلفزيون، اذ انها مصممة مجوهرات.

في جعبتها مشاركة تمثيلية وحيدة هي في مسلسل "رماد وملح".