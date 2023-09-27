خاص بالفيديو- أحمد رزق: "كيرة والجن بُذل فيه مجهود غير عادي" وهذا ما قاله عن أحمد السقا وأشرف عبد الباقي

ميرنا وليد - بيروت - تنوّعت مشاركات الممثل المصري أحمد رزق التمثيلية، من مسلسلاته نذكر: "الرجل الآخر، في يوم وليلة، بدل الحدوته ثلاثة، خطوط حمراء، الأخوة أعداء"، ومن الأفلام نذكر: "الممر، سري للغاية، زهايمر، الليلة الكبيرة".



موقع "الفن" التقى بالممثل أحمد رزق خلال تكريمه في "بيروت غولدن أورادز"، وأجرينا معه لقاء تحدثنا فيه عن التكريم، أعماله المقبلة، أكثر فيلم مصري لفته مؤخرا، من يهنيه على نجاح أعماله من زملائه الممثلين؟، إجراءات نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بحق بعض الفنانين في مصر، ومطالبة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بحذف أحد مشاهد "ليه لأ".