توم كروز وكيانو ريفز وساندرا بولوك وغيرهم يتقاضون أجوراً مذهلة.. إليكم المبالغ الضخمة التي يحصلون عليها

ميرنا وليد - بيروت - في حين يشل إضراب الممثلين والكتاب هوليوود منذ اشهر ويبطأ صناعة الافلام والمهرجانات، لا شك ان النجوم الكبار لا يعانون نفس مشاكل الممثلين والكتاب الاقل شهرة لانهم يتقاضون مبالغ مذهلة مقابل ادوارهم، نعني هنا نجوم مثل توم كروز وكيانو ريفز وليوناردو دي كابريو.

اليكم فكرة عن المبالغ التي تقاضاها هؤلاء عن ادوارهم التي تضخّمها في غالب الاحيان النسبة المئوية التي يطلبها الممثل عن ايرادات الافلام في صندوق التذاكر.

كيانو ريفز



حصل النجم العالمي كيانو ريفز على عشرة ملايين دولار لكي يلعب دور البطولة في الجزء الاول من فيلم The Matrix عام 1999، لكنه تفاوض أيضًا على حافز قدره 10% من الإيرادات ما أكسبه 56 مليون دولار. أما بالنسبة للجزأين الثاني والثالث، فقد طلب 15 مليون دولار كرسوم و15% مشاركة في الأرباح. في المجمل، حصل كيانو ريفز على مبلغ 262 مليون دولار من الثلاثية الرائعة.

بروس ويليس

بالنسبة لفيلم "الحاسة السادسة" (1999)، تلقى النجم العالمي بروس ويليس 14 مليون دولار كرسوم وطلب 17% من إيرادات الفيلم، مما سمح له بجني 106 ملايين دولار، بينما حصل هالي جويل أوسمنت، الذي لعب دور الصبي الصغير، على مبلغ 150 ألف دولار شاملاً كل المبلغ.

توم كروز



يعد النجم العالمي توم كروز أحد الممثلين الأعلى أجراً في العالم. ويعود الفضل بشكل خاص إلى ملحمة "المهمة المستحيلة" التي أصبح منتجًا لها من الجزء الثاني. وهكذا حصل على 75 مليون دولار مقابل الجزئين الثاني والثالث، و70 مليون دولار مقابل الجزء الرابع، وبعد ذلك استمر دخله في الزيادة. لكن يمكن لتوم كروز أن يتباهى أيضًا بحصوله على 100 مليون دولار إجمالاً عن فيلم "حرب العوالم" (2005).

ويل سميث

يقدر راتب النجم ويل سميث عن فيلم "Men in Black 3" للعام 2012 بنحو 100 مليون دولار.

ساندرا بولوك



أصبحت النجمة العالمية ساندرا بولوك الممثلة الاعلى اجراً في فيلم، بعد حصولها على 70 مليون دولار (20 مليونًا كراتب و50 مليونًا من الأرباح من الإيرادات)، مقابل دورها في فيلم "Gravity" للعام 2013.

توم هانكس

بالنسبة لفيلم "Forrest Gump" للعام 1994، تفاوض توم هانكس على 10% من إيرادات الفيلم، مما سمح له بكسب 77 مليون دولار، في حين كان راتبه الأساسي 7 ملايين فقط.



ليوناردو دي كابريو



كان أجر النجم العالمي ليوناردو دي كابريو عن فيلم Inception (2010) عشرة ملايين دولار "فقط". ولكن مع النسبة المئوية المقتطعة له من الايرادات، حصل على 59 مليون دولار إضافية وفاز برهانه.

جوني ديب



في عام 2011، حصل النجم العالمي جوني ديب، عن دوره في فيلم "قراصنة الكاريبي"، على مبلغ 55 مليون دولار (35 مليون دولار كراتب، بالإضافة إلى أرباح الإيرادات). وهذا أفضل مما كان عليه في الاجزاء السابقة حيث حصل على 40 مليونًا لكل منهما.

جاك نيكلسون



لم تكن ميزانية فيلم «باتمان» (1989) كبيرة، فوافق النجم جاك نيكلسون على تخفيض رسومه إلى 6 ملايين دولار (بينما كان يتقاضى حوالي 10 ملايين دولار على مشاريع أخرى). وفي المقابل طلب نسبة من الأرباح. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، ما سمح له بالحصول على مبلغ إجمالي يصل الى 60 مليون دولار. عملية حسابية جيدة.

هاريسون فورد



​​​​​​عن الجزء الرابع من ملحمة «إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية» (2008)، حصل النجم العالمي هاريسون فورد على مبلغ 65 مليون دولار. مبلغ غير مسبوق لم يتماشى عليه الإنتاج للجزء الخامس والأخير: حصل عالم الآثار الأكثر شهرة «فقط» على 25 مليون دولار عن «إنديانا جونز وديلي أوف ديستيني» (2023).

دانيال كريغ



لم يحصل النجم العالمي دانيال كريغ على أفضل أجر من خلال ادائه للعميل السري جيمس بوند. إذ حصل على 25 مليونًا للعب في فيلم "No Time to Die" عام 2021، بينما حصل على 100 مليون دولار للعب في فيلم "Knives Out" عام 2019 وتكملة له "Glass Onion: A Story at Knives Out" عام 2022.