نيشان يرفض اعتذار ياسمين عز بعد تأخرها عن جلسة منتدى الإعلام

ميرنا وليد - بيروت - رفض الاعلامي اللبناني نيشان اعتذار مقدمة البرامج ياسمين عز بسبب تأخرها عن حضور جلستها الحوارية في ملتقى الإعلام العربي التي كان من المقرر أن يديرها وانتشر فيديو لياسمين عز وهي تحاول الاعتذار لنيشان ولكنه رفض لانها لم تحترم الوقت ولم تحضر في التوقيت المحدد وغادرت وهي متفاجئة.
وخلال الجلسة الحوارية التي لم تحضرها ياسمين، سأل نيشان الحضور عن سبب غيابها برأيهم فأجابت إحدى الحاضرات: "لتصنع تريند"، فرد عليها نيشان: "المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع".
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