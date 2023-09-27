بالصور ..العرض المصري "النطحة " يبهر جماهير مهرجان الإسكندرية المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عرض أمس على خشبة مسرح "ليسيه الحرية" العرض المسرحي المصري النطحة المشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

العرض من تأليف الفونسو ساستري وإخراج زياد هاني كمال ويشارك في العرض مجموعة كبيرة من الشباب ومنهم عمر عبده، مروان نصر، محمود حلواني، محمود توفيق، محمود عبد الشافي، صبري خطاب، روان أحمد، علي مستجاب، عبد الرحمن أشرف ، عبد الله صلاح، محمد وجدي، كريم خالد، حسنة رزق، نادين أشرف، رنا ماهر.

استخدم المخرج اللغة العربية في العرض وساعد في التعبير عن فكرة العرض الاستعراضات و الأداء الحركي الذي تم تقديمه بالأقنعة التي كانت من تصميم بسنت مصطفى وملابس هاجر كمال وماكياج نادين أشرف و ناقش العرض فكرة الصراعات الانسانية والضغط النفسي الذي يفرضه الآخرون على أصحاب الأحلام الكبيرة عن طريق ما يدور في مصارعة الثيران، وخاصة أن قصة العرض لألفونسو ساستري الكاتب الأسباني والعرض ودرامتورج مصطفى طلعت.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ٢٢ سبتمبر بحفل إفتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه ، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان و احمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح

يشارك في المهرجان ١٤ عرض مسرحي من ١١ دولة وتم اختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ) يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل احلامهم وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان .