ميريام فارس تشوّق الجمهور لحفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أنها متحمسة ومتشوقة للقاء الجمهور في حفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE الذي سيقام في قاعة "كوكاكولا أرينا دبي" يوم 29 سبتمبر

وقالت عبر فيديو خاص عرضه منصات الجامعة الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "لاقوني بحفلة الجامعة الأمريكية في الإمارات، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2023 بكوكا كولا أرينا، متشوقة جداً للقائكم في الحفل".

وتحت شعارها في جميع نشاطاتها "لا شيء مستحيل"، يجتمع في حفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE إلى جانب ميريام فارس، الفنان أحمد سعد، والفنان السعودي عايض، والعراقي "دي جي أصيل"، وذلك ضمن خطة وإدارة الجامعة AUE في جعل حفل التخرج ذكرى أبدية يحتفل بها الخريجين وأهاليهم، والجمهور الذي سيقوم بحجز التذاكر لمشاركتهم هذه الفرحة، و لقاء نجومهم المطربين المشاركين في الحفل، من خلال توفير مقاعد يمكن حجزها من خلال الموقع الرسمي المعتمد لحجز التذاكر بالتعاون مع إدارة كوكاكولا أرينا في دبي.