شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: ليس لدى مانع من استخدام شخصيتى بتقنيات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ياسمين صبرى، إن الذكاء الاصناعى سيكون أكثر كفاءة من الإنسان خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه فى حال استخدام الذكاء الاصطناعى فى الدراما فإنها ليس لديها مانع من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتجسيد شخصية "ياسمين صبرى" فى صناعة الدراما، وأنها ستوقع على حقوق الملكية لاستخدام شخصيتها فى صناعة الدراما. وتساءلت الفنانة ياسمين صبرى خلال جلسة: هل سيغير الذكاء الصناعي مستقبل الدراما العربية؟ بمنتدى الإعلام العربي، مؤكدة أن المستقبل سيكون لاستخدام الذكاء الاصطناعى ليس فقط فى الدراما بل فى كافة أمور الحياة.

جانب من منتدى الاعلام العربي



ياسمين صبرى خلال الجلسة



ياسمين صبري مع محررة الخليج 365

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