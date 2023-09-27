شكرا لقرائتكم خبر عن دعونى أناجى حبيبى.. مهرجان سماع الدولى يقيم احتفالية ضخمة للمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بالمولد النبوي الشريف، أقيمت احتفالية دولية كبري بعنوان "دعوني أناجي حبيبي" برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي، بمشاركة العديد من الفرق التي تم اختيارها للاحتفالية برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وقدم الفنان انتصار برنامجا متميزا في حب وعشق رسول الله منها "يا إمام الرسل، النبي ذاك الامام، دعوني، غالي أنت غالي، صلى الله على محمد" وفيها تفاعل الجمهور مع الورشة الدولية التي شارك فيها ثقافات مختلفة منهم البوسنة وباكستان وتتارستان والجزائر وسوريا وجيبوتي وأندونسيا بالإضافة إلى فرق مصرية منها فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، الساقي، والحور.

كما شارك الفنان القدير هاني عبد الحي الذي استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة بإلقاء الأشعار الصوفية التي قام بتوظيفها الفنان انتصار عبد الفتاح في الاحتفالية والمستوحاة من أشعار أئمة الصوفين منهم جلال الدين الرومي وابن عربي والسهروردي والنفري وغيرها .



احفتالية المولد النبوى بمهرجان سماع الدولى



احفتالية المولد النبوى بمهرجان سماع الدولى



احفتالية المولد النبوى بمهرجان سماع الدولى



احفتالية المولد النبوى بمهرجان سماع الدولى